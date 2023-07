Gamme de thermostats modulants Navilink

Navilink est un thermostat modulant qui permet de réguler la température de chauffe de la chaudière et donc la température à l’intérieur de l’habitation. Ce thermostat ajuste sans cesse la puissance de la chaudière et évite les arrêts et redémarrages, très gourmands en énergie. Le rendement de la chaudière est amélioré et la consommation d’énergie réduite ! La température subit moins de variations dans le logement : vous bénéficiez donc d’un meilleur confort thermique avec ce type de thermostat.



La gamme Navilink est composée de trois thermostats modulants : le 105, le 125 connect et le 128 radio-connect. Leurs caractéristiques communes sont les suivantes :

Mesure et affichage de la température d’ambiance

Modification de la température de consigne

Notification des erreurs

Programmation horaire hebdomadaire avancée avec assistant intégré

Possibilité de fonctionnement en mode « basic »

Gestion de l’eau chaude sanitaire

Les plus du Navilink 125 :

Connectivité Application Atlantic Cozytouch

Communication wifi directe avec la box internet du particulier

Les plus du Navilink 128 radio-connect :