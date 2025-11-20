Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Allura Puzzle : sol LVT robuste en pose libre

Partager le produit
FORBO FLOORING SYSTEMS

Le revêtement de sol Allura Puzzle en pose libre de Forbo est une solution LVT conçue pour les environnements soumis à un trafic intense et pour les chantiers de rénovation rapides.

Ses dalles grand format de 96 × 96 cm s’installent sans colle grâce à un système d’assemblage en queues d’aronde (puzzle), permettant une mise en œuvre simple, propre et réversible, avec un impact minimal sur l’activité des espaces occupés.

Doté d’une couche d’usure de 0,70 mm, ce sol offre une excellente résistance aux sollicitations quotidiennes, ce qui en fait un choix fiable pour les commerces, espaces publics, halls d’accueil ou zones d’exposition. Son design hétérogène masque les légères irrégularités des supports et assure une finition soignée, tandis que ses décors bois et béton apportent une esthétique contemporaine adaptée à de nombreux projets d’aménagement.

L’absence de colle limite les émissions liées aux adhésifs, facilite la dépose et encourage le recyclage des matériaux, s’inscrivant ainsi dans une démarche plus durable. Cette solution est également appréciée pour sa capacité à recouvrir d’anciens supports avec une préparation minimale, réduisant les temps d’arrêt lors des travaux.

Ce revêtement vinyle haut de gamme combine rapidité d’installation, robustesse et élégance visuelle, ce qui en fait une option idéale pour les professionnels recherchant un sol performant, durable et simple à mettre en œuvre.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Format : 96 × 96 cm
Épaisseur totale : 5 mm
Couche d’usure : 0,70 mm
Structure : LVT hétérogène haute performance
Système de pose : pose libre, assemblage par système de queues d’aronde sans colle
Résistance au trafic : usage commercial intensif
Résistance aux charges lourdes
Compatible rénovation sur supports légèrement irréguliers
Décors disponibles : effets bois et béton
Entretien facile et nettoyage rapide
Dépose et remplacement simples grâce à la pose non collée

Matériaux

  • PVC

Labels et certifications

  • COV A+
  • EN
  • ISO
  • NF

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
FORBO FLOORING SYSTEMS - Batiweb

Forbo Flooring Systems est un acteur majeur du revêtement de sol PVC et Linoléum au niveau...

63 RUE GOSSET
51055 REIMS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.