Depuis le 19 mai, de nombreux Etablissements Recevant du Public (centres commerciaux, musées, ...) ont réouverts. Dans le cadre du protocole sanitaire pour lutter contre la Covid et limiter les risques d’infection, il est nécessaire de renouveler l’air intérieur dans ces ERP comme dans tous les locaux tertiaires et industriels. La mesure du CO2 détermine le niveau de qualité de l’air ambiant. Plus la valeur de CO2 est élevée, plus la qualité de l’air intérieur se dégrade et plus le risque de propagation du virus devient important.