Assainissement autonome : filtre compact easyCompact

Idéale pour les résidences principales et secondaires

Disponible dès 4 équivalents habitants pour les petites maisons et jusqu’à 6 équivalents habitants

Version sortie basse ou sortie haute (avec poste de relevage)

Compacte, faible emprise au sol

Adaptée à tous types de terrains, pose possible dans la nappe phréatique (sous conditions)

Faible entretien annuel

Installation facile grâce aux rehausses ajusables

Aucun composant électrique : pas de risque de panne

Résultats épuratoires exceptionnels

Silencieuse : pas de nuisances sonores

Solution sécurée : alarme visuelle

Cuve Garantie 25 ans

Média filtrant Garantie 10 ans

Pack assistance inclus