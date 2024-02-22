Podcast
Assainissement autonome : filtre compact easyCompact

GRAF

Filière compacte d'assainissement non collectif sans électricité.

Qu‘il s‘agisse d‘une résidence principale ou secondaire, la filière easyCompact a été spécialement conçue pour traiter les eaux usées domestiques lorsque le raccordement au réseau d‘assainissement collectif est impossible.

  • 100 % recyclable

AGRÉMENTS easyCompact

  • 4 EH : 2023-010-ext01
  • 5 EH : 2023-010-ext02
  • 6 EH : 2023-010-ext03

Idéale pour les résidences principales et secondaires
Disponible dès 4 équivalents habitants pour les petites maisons et jusqu’à 6 équivalents habitants
Version sortie basse ou sortie haute (avec poste de relevage)
Compacte, faible emprise au sol
Adaptée à tous types de terrains, pose possible dans la nappe phréatique (sous conditions)
Faible entretien annuel
Installation facile grâce aux rehausses ajusables
Aucun composant électrique : pas de risque de panne
Résultats épuratoires exceptionnels
Silencieuse : pas de nuisances sonores
Solution sécurée : alarme visuelle
Cuve Garantie 25 ans
Média filtrant Garantie 10 ans
Pack assistance inclus

  • Maison individuelle
GRAF - Batiweb

Depuis plus de 60 ans, la société GRAF fabrique et commercialise des solutions : pour...

45 route d'Ernolsheim
67120 DACHSTEIN
France

Plus d'informations


