Assainissement autonome : filtre compact easyRock

GRAF

L'assainissement nouvelle génération avec le filtre compact easyRock

L'easyRock est la dernière innovation signée GRAF pour le traitement de vos eaux usées domestiques. Ce filtre compact extra-plat a été spécifiquement conçu pour s'adapter à toutes les contraintes de votre projet, tout en réduisant vos coûts d'installation et d'entretien. 

  • Agréments ministériels français

Caractéristiques techniques

Filtre extra-plat, prêt à poser :
Profondeur de fouille réduite
Faible emprise au sol
Livré prêt à raccorder
Pose flexible : version pack ou en ligne
Rehausses ajustables et inclinables
Système d'ancrage innovant pour pose en nappe phréatique
Entretien facile :
Fiable : fonctionne même en cas d'absence prolongée
Faibles coûts d'entretien
Média filtrant garanti 10 ans
Cuve garantie 25 ans
Mise en service accompagnée sur chantier
Conception optimisée :
Zéro consommation d'énergie
Silencieux : aucune nuisance sonore
S’intègre dans le paysage : pas d'impact visuel

Maison individuelle
Résidence principale ou secondaire

  • Maison individuelle
