Assainissement autonome : filtre compact easyRock

Filtre extra-plat, prêt à poser :

Profondeur de fouille réduite

Faible emprise au sol

Livré prêt à raccorder

Pose flexible : version pack ou en ligne

Rehausses ajustables et inclinables

Système d'ancrage innovant pour pose en nappe phréatique

Entretien facile :

Fiable : fonctionne même en cas d'absence prolongée

Faibles coûts d'entretien

Média filtrant garanti 10 ans

Cuve garantie 25 ans

Mise en service accompagnée sur chantier

Conception optimisée :

Zéro consommation d'énergie

Silencieux : aucune nuisance sonore

S’intègre dans le paysage : pas d'impact visuel