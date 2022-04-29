BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ MODULAIRE : Construction préfabriqué sur mesure pour répondre à tous vos besoins

Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de bâtiments modulaires.

La construction modulaire offre une solution rapide et efficace aux problèmes d’espace et s'adapte à diverses utilisations :

Bureaux

Vestiaires

Bases de vie

Restaurants

Dortoirs

Salles d'attente

Réfectoires

Tous nos modules sont superposables en hauteur et en largeur et c’est grâce à cette versatilité de la construction modulaire que nous pouvons imaginer et concevoir des bâtiments modulaires adaptés aux nécessités concrètes de nos clients.

Les modules sont assemblés et fixés les uns aux autres jusqu'à obtenir la surface totale souhaitée par le client, tout en choisissant la distribution intérieure du bâtiment.

Pour ce qui est des bâtiments modulaires de plusieurs étages, des escaliers adaptés et des passerelles sont fournis et installés en fonction des différentes applications.

Les bâtiments sont livrés clés en main en l'espace de quelques semaines seulement.

Si le besoin est ponctuel, les modules peuvent facilement être démontés puis déplacés afin d'être réutilisés et réinvestis à l'infini.