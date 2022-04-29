BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ MODULAIRE : Construction préfabriqué sur mesure pour répondre à tous vos besoins
Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de bâtiments modulaires.
La construction modulaire offre une solution rapide et efficace aux problèmes d’espace et s'adapte à diverses utilisations :
- Bureaux
- Vestiaires
- Bases de vie
- Restaurants
- Dortoirs
- Salles d'attente
- Réfectoires
Tous nos modules sont superposables en hauteur et en largeur et c’est grâce à cette versatilité de la construction modulaire que nous pouvons imaginer et concevoir des bâtiments modulaires adaptés aux nécessités concrètes de nos clients.
Les modules sont assemblés et fixés les uns aux autres jusqu'à obtenir la surface totale souhaitée par le client, tout en choisissant la distribution intérieure du bâtiment.
Pour ce qui est des bâtiments modulaires de plusieurs étages, des escaliers adaptés et des passerelles sont fournis et installés en fonction des différentes applications.
Les bâtiments sont livrés clés en main en l'espace de quelques semaines seulement.
Si le besoin est ponctuel, les modules peuvent facilement être démontés puis déplacés afin d'être réutilisés et réinvestis à l'infini.
Vidéo du produit
Fiche technique
Matériaux
- Aciers
- Fibre de verre
- Polyuréthane
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Nos modules préfabriqués sont spécialement conçus pour le transport.
La largeur optimale, 2,35m, permet d'expédier les modules aussi bien assemblés qu'en modèle FLAT-PACK.
Cette méthode permet d'envoyer jusqu'à 10 modules préfabriqués à la fois afin de maximiser les frais de port, tant par camion que par conteneur maritime de 40'. Une fois arrivés à destination, les modules sont de nouveau assemblés et jumelés pour arriver à la surface désirée en quelques jours seulement.
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Industrie
- Tertiaire
Les tags associés
- Bureaux
- Construction préfabriquée
- Base de vie
