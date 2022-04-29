ConnexionS'abonner
MODULES SPÉCIAUX : Modules préfabriqués customisés sur mesure

EUROPA PREFABRI

Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de modules préfabriqués.
La construction modulaire offre une solution rapide et efficace, permettant d’optimiser les délais de fabrication et l'espace disponible
Les combinaisons de possibilités sont illimitées afin de correspondre aux mieux aux attentes des clients. 
Les principales utilisations des modules préfabriqués sont pour bureaux, vestiaires de sport aux couleurs des équipes, restauration rapide de type Food-Truck, stands pour évènementiel, points de vente automatiques... 

Les modules peuvent être personalisés par les clients afin de les rendre uniques. Ainsi, selon l'usage du module nous pouvons modifier

  • Dimensions du module (jusqu’à 8m de longueur)
  • Finition des panneaux sandwich et couleurs
  • Distribution intérieure : espace laboratoire pour préparation de plats, comptoir de type "bar", ouverture de type snack avec bras hydraulique
  • Installation électrique : adaptation aux normes de chaque pays, ajout de lumières, prises et interrupteurs en fonctions des élelectroménagers nécessaires 
  • Matériel, dimensions et finitions des menuiseries 
  • Finitions adaptées à l'emplacement : façade vitrée, rêvetement bois, résine, stratifié, peinture spéciale pour haut niveau de salinité... 

Notre département technique étudie minutieusement toutes les demandes afin de proposer l'option qui s'adapte le mieux à l'utilisation et au projet final du module. 

Faites-nous part de votre projet !

Vidéo du produit

Fiche technique

Matériaux

  • Aciers
  • Fibre de verre
  • Laine de roche
  • Polyuréthane

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Nos modules préfabriqués sont spécialement conçus pour le transport.
La largeur optimale, 2,35m, permet d'expédier les modules aussi bien assemblés qu'en modèle FLAT-PACK.
Cette méthode permet d'envoyer jusqu'à 10 modules préfabriqués à la fois afin de maximiser les frais de port, tant par camion que par conteneur maritime de 40'. Une fois arrivés à destination, les modules sont de nouveau assemblés en quelques heures seulement.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie
  • Tertiaire
Documentation

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

EUROPA PREFABRI - Batiweb

Le Groupe EUROPA PREFABRI est une entreprise espagnole leader et pionnière dans le secteur de...

Calle Perú, 6 - Edifico Twin Golf B, planta 2 Oficina 1
28290 Madrid
Espagne

Plus d'informations


