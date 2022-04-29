MODULES SPÉCIAUX : Modules préfabriqués customisés sur mesure

Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de modules préfabriqués.

La construction modulaire offre une solution rapide et efficace, permettant d’optimiser les délais de fabrication et l'espace disponible.

Les combinaisons de possibilités sont illimitées afin de correspondre aux mieux aux attentes des clients.

Les principales utilisations des modules préfabriqués sont pour bureaux, vestiaires de sport aux couleurs des équipes, restauration rapide de type Food-Truck, stands pour évènementiel, points de vente automatiques...

Les modules peuvent être personalisés par les clients afin de les rendre uniques. Ainsi, selon l'usage du module nous pouvons modifier :

Dimensions du module (jusqu’à 8m de longueur)

Finition des panneaux sandwich et couleurs

Distribution intérieure : espace laboratoire pour préparation de plats, comptoir de type "bar", ouverture de type snack avec bras hydraulique

Installation électrique : adaptation aux normes de chaque pays, ajout de lumières, prises et interrupteurs en fonctions des élelectroménagers nécessaires

Matériel, dimensions et finitions des menuiseries

Finitions adaptées à l'emplacement : façade vitrée, rêvetement bois, résine, stratifié, peinture spéciale pour haut niveau de salinité...

Notre département technique étudie minutieusement toutes les demandes afin de proposer l'option qui s'adapte le mieux à l'utilisation et au projet final du module.

Faites-nous part de votre projet !