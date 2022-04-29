ConnexionS'abonner
ABRIS MÉTALLIQUES ET CARPORTS : Parking pour professionnels et particuliers

EUROPA PREFABRI

Europa Prefabri fournit des abris parking et couvertures textiles partout dans le monde depuis plus de 30 ans. Nous proposons des solutions clés en main, comprenant la fabrication et l'installation des carports en Espagne mais également à l'étranger.  

Leader en Espagne depuis nos débuts, nous avons installé au fil du temps plus de 200.000 m² de couvertures. 

La qualité de nos produits est le critère Nº1, c'est pourquoi nos processus de conception, de fabrication et d’installation sont contrôlés et supervisés afin d'assurer la satisfaction et la sécurité de nos clients. Tous nos parkings sont conçus par nos ingénieurs selon le Code Technique D'Edification espagnol afin de s'adapter au mieux au souhaits du client mais également aux spécificités de l'emplacement du parking (charge de vent, de neige, salinité et air ambiant etc.). 
La structure est formée par des piliers hyperstatique simples ou doubles, fixés dans les fondations grâce aux plaques d'ancrages préalablement installées. La toiture se compose généralement de plaques d’acier galvanisé trapézoïdales mais d'autres possibilités peuvent être envisagées (panneaux sandwich pour plus d'isolation, plaques de polycarbonate..).

Matériaux

  • Aciers

Labels et certifications

  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Industrie
  • Maison individuelle
EUROPA PREFABRI

Le Groupe EUROPA PREFABRI est une entreprise espagnole leader et pionnière dans le secteur de...

Calle Perú, 6 - Edifico Twin Golf B, planta 2 Oficina 1
28290 Madrid
Espagne

