Blocs-portes paliers EI30 et EI60 : une porte palière pour chaque besoin et pour tous les types d'immeubles collectifs

Votre appartement est le lieu où vous passerez le plus de temps, autant le concevoir confortable et plaisant. La porte palière est, certes le premier élément que l'on perçoit, mais c'est surtout un condensé de sécurité et de confort.

La porte palière doit donc remplir plusieurs fonctions. Elle est d'abord un premier rempart au Feu ; et selon les configurations de l'immeuble, elle se doit d'être EI30 ou EI60 dans le cas d'un IGH (Immeuble Grande Hauteur). Ensuite, elle est Acoustique. Et bien entendu, meilleure est la performance, meilleur est le confort dans l'appartement. Enfin, c'est aussi un produit isolant thermique et stable pour assurer un confort pour toute la famille.