Blocs-portes isolant Climat C : une vraie porte isolante thermique adaptée aux conditions réelles

La porte isolante thermique séparant votre cuisine de votre garage (ou cellier) se doit d'être conforme aux sollicitations auxquelles elle sera confrontée. Peu le savent mais poser un bloc-porte entre 2 pièces où la température et l'hygrométrie (= humidité) ne sont pas les mêmes, peut entraîner sa déformation. Il convient donc de choisir un porte isolante adaptée : le bloc-porte Stable Climat C .

Testé en laboratoire dans les conditions proches du réel (température de 23° côté cuisine et de 3° côté garage) la portes Climat C est la seule à répondre efficacement à ces contraintes.Et pour un confort encore plus optimal, les blocs-portes isolants Climat B & Climat C sont aussi Acoustiques avec une performance pouvant aller jusqu'à 25 dB (RA) suivant les modèles.