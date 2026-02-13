BMEL ABS : bouteille de mélange avec habillage ABS

Thermador enrichit sa gamme avec la BMEL ABS, une bouteille de mélange équipée d’un habillage isolant en ABS recyclable. Ce revêtement apporte une protection renforcée contre les chocs, une finition soignée et une meilleure durabilité en environnement technique.

Disponible avec un corps en acier, en inox ou en Polywarm® (versions inox et Polywarm® adaptées aux eaux agressives), la BMEL ABS est proposée en configurations 2 ou 4 piquages de chaque côté selon les besoins d’installation.

Bouteille isolée réversible, elle peut être installée à droite ou à gauche du générateur. Prévue pour une pose murale, elle est livrée avec ses fixations. Son habillage ABS permet également une installation en extérieur sous abri.

Elle intègre une isolation intérieure en polyuréthane expansé, des manchons taraudés ainsi que des piquages supérieurs et inférieurs pour la purge d’air, la chasse des boues et la vidange.

Matériaux (détail) :