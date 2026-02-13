Podcast
BMEL ABS : bouteille de mélange avec habillage ABS

Thermador SAS

Thermador enrichit sa gamme avec la BMEL ABS, une bouteille de mélange équipée d’un habillage isolant en ABS recyclable. Ce revêtement apporte une protection renforcée contre les chocs, une finition soignée et une meilleure durabilité en environnement technique.

Disponible avec un corps en acier, en inox ou en Polywarm® (versions inox et Polywarm® adaptées aux eaux agressives), la BMEL ABS est proposée en configurations 2 ou 4 piquages de chaque côté selon les besoins d’installation.

Bouteille isolée réversible, elle peut être installée à droite ou à gauche du générateur. Prévue pour une pose murale, elle est livrée avec ses fixations. Son habillage ABS permet également une installation en extérieur sous abri.

Elle intègre une isolation intérieure en polyuréthane expansé, des manchons taraudés ainsi que des piquages supérieurs et inférieurs pour la purge d’air, la chasse des boues et la vidange.

Matériaux (détail) :

  • Corps : acier, inox ou Polywarm®
  • Revêtement extérieur : ABS
  • Isolation intérieure : polyuréthane expansé+J5

Bouteille isolée réversible
Pose murale
2 ou 4 piquages de chaque côté
Corps : acier, inox ou Polywarm®
Revêtement extérieur : ABS
Isolation intérieure : polyuréthane expansé
Manchons taraudés
Piquages supérieurs et inférieurs pour purge d’air, chasse des boues et vidange
Pression maximale : 6 bar
Température admissible : -10 °C à 110 °C
Installation possible en extérieur sous abri
Raccordement à la terre obligatoire

  • Aciers
  • Inox
  • Polyuréthane

Fixations fournies
Versions inox et Polywarm® adaptées aux eaux agressives

  • Maison individuelle
