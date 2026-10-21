Brique de terre crue non stabilisée Rairies Montrieux
Fabricant de terre cuite en Anjou depuis 1910, Rairies Montrieux produit désormais une brique de terre crue non stabilisée, façonnée sans cuisson à partir d'une argile 100 % naturelle et locale, sans ajout de ciment ni de chaux.
Le produit est né d'une demande d'architecte : pour la transformation d'une ancienne friche commerciale en tiers-lieu à Durtal (Maine-et-Loire), Rudy Château souhaitait un matériau géosourcé capable d'améliorer le confort du bâtiment sans équipements techniques complexes. Rairies Montrieux a mis la brique au point pour répondre aux exigences d'un équipement public, puis a structuré une ligne de production dédiée. Le tiers-lieu de Durtal est le premier démonstrateur du produit.
Parce qu'elle n'est pas cuite, la brique de terre crue demande jusqu'à 90 % d'énergie de fabrication en moins qu'une brique de terre cuite, pour une empreinte carbone très faible. Mise en œuvre à l'intérieur des bâtiments, elle apporte de la masse aux parois et renforce leur inertie thermique, ce qui amortit les variations de température, été comme hiver. La terre crue absorbe l'humidité de l'air lorsqu'elle est en excès et la restitue lorsque l'air s'assèche : le climat intérieur gagne en stabilité et en qualité, sans système actif.
Proposée en deux formats (260 × 110 × 70 mm et 125 × 110 × 70 mm), la brique peut rester apparente et se combine en façade avec les plaquettes de terre cuite Rairies Montrieux. Elle s'inscrit dans l'Éco-démarche du fabricant : réemploi des produits, gestion responsable des ressources et développement de nouvelles solutions. Fabriquée en Anjou, elle est disponible sur commande.
Matériaux (détail) :
- Argile crue 100 % naturelle non stabilisée (matériau géosourcé)
Labels et certifications (détail) :
- Labels entreprise : Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
- Produit en Anjou
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Argile 100 % naturelle, d'origine locale, non stabilisée (sans ciment ni chaux)
Fabrication : façonnée sans cuisson, en Anjou
Formats : 260 × 110 × 70 mm et 125 × 110 × 70 mm
Énergie de fabrication : jusqu'à 90 % inférieure à celle d'une brique de terre cuite
Empreinte carbone très faible
Inertie thermique élevée
Régulation naturelle de l'hygrométrie
Aspect : brique apparente, teinte naturelle de l'argile
Matériaux
- Matériaux biosourcés
- Parpaing, briques
Divers
Applications : murs intérieurs, habillages et doublages apparents, en neuf comme en réhabilitation
Convient aux équipements publics : premier démonstrateur au tiers-lieu de Durtal (49), architecte Rudy Château
Complémentaire des plaquettes de terre cuite Rairies Montrieux en façade
Fabriquée en Anjou, disponible sur commande
Produit présenté dans la brochure Éco-démarche de Rairies Montrieux
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Les tags associés
Plaquette de parement en terre cuite naturelle
Naturalité des épidermes et richesses chromatiques. La terre cuite naturelle est propice aux combinaisons et aux jeux graphiques à destination des architectures modernes. Ces...
Terre cuite grenaillée
Terre cuite grenaillée : une finition minérale au caractère affirmé La terre cuite grenaillée est une finition qui apporte une nouvelle dimension esthétique...
Plaquettes en terre cuite au sol
Rairies Montrieux — plusieurs teintes et formats pour des poses personnalisées Les plaquettes en terre cuite Rairies Montrieux offrent une solution de revêtement de sol à la...
Gamme Caractère – Plaquettes en terre cuite
La gamme Caractère propose une nouvelle génération de plaquettes en terre cuite au rendu authentique et minéral. Réalisées sur une base de plaquette Écorce,...
Plaquettes Moulées-Main
Découvrez notre gamme de plaquettes sciées moulées-main ainsi que les éco-plaquettes moulées-main en partenariat avec Vandersanden ! Les plaquettes de parement sciées...
Briques Moulées-Main
Découvrez notre gamme de briques moulées-main en partenariat avec Vandersanden ! La brique de parement moulée-main présente une surface rugueuse et nervurée, elle est...
Les Modénatures : briques et plaquettes en terre cuite pour modénature de façade
Les briques et plaquettes de cette collection offrent une liberté d'appareillage pour composer des murs expressifs en relief. Les plaquettes (Pour de Vrai) se déclinent en 4 formats à...
Revêtement de sol : Tomettes en Terre Cuite
Différentes gammes pour différents aspects ! Intérieurs ou extérieurs, modernes ou anciens, nos gammes de carreaux de sol répondent à toutes vos demandes. Certains...
Brique et Plaquette de Forme
Briques triangulaires, Emergence, Sillage, Pointes, Hirondelles.. les briques de forme donnent du relief aux façade en jouant à l’envie la rupture, la répétition ou l’harmonie....
Brique et Plaquette Brut de Four
Le bois, le feu, l’homme… pour un matériau unique : la « BRUT DE FOUR », la perfection à l’état brut. Avec la brique et plaquette BRUT DE FOUR,...