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Brique de terre crue non stabilisée Rairies Montrieux

RAIRIES MONTRIEUX
Brique de terre crue non stabilisée Rairies Montrieux - Batiweb

Fabricant de terre cuite en Anjou depuis 1910, Rairies Montrieux produit désormais une brique de terre crue non stabilisée, façonnée sans cuisson à partir d'une argile 100 % naturelle et locale, sans ajout de ciment ni de chaux.

Le produit est né d'une demande d'architecte : pour la transformation d'une ancienne friche commerciale en tiers-lieu à Durtal (Maine-et-Loire), Rudy Château souhaitait un matériau géosourcé capable d'améliorer le confort du bâtiment sans équipements techniques complexes. Rairies Montrieux a mis la brique au point pour répondre aux exigences d'un équipement public, puis a structuré une ligne de production dédiée. Le tiers-lieu de Durtal est le premier démonstrateur du produit.

Parce qu'elle n'est pas cuite, la brique de terre crue demande jusqu'à 90 % d'énergie de fabrication en moins qu'une brique de terre cuite, pour une empreinte carbone très faible. Mise en œuvre à l'intérieur des bâtiments, elle apporte de la masse aux parois et renforce leur inertie thermique, ce qui amortit les variations de température, été comme hiver. La terre crue absorbe l'humidité de l'air lorsqu'elle est en excès et la restitue lorsque l'air s'assèche : le climat intérieur gagne en stabilité et en qualité, sans système actif.

Proposée en deux formats (260 × 110 × 70 mm et 125 × 110 × 70 mm), la brique peut rester apparente et se combine en façade avec les plaquettes de terre cuite Rairies Montrieux. Elle s'inscrit dans l'Éco-démarche du fabricant : réemploi des produits, gestion responsable des ressources et développement de nouvelles solutions. Fabriquée en Anjou, elle est disponible sur commande.

Matériaux (détail) :

  • Argile crue 100 % naturelle non stabilisée (matériau géosourcé)

Labels et certifications (détail) :

  • Labels entreprise : Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
  • Produit en Anjou

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Argile 100 % naturelle, d'origine locale, non stabilisée (sans ciment ni chaux)
Fabrication : façonnée sans cuisson, en Anjou
Formats : 260 × 110 × 70 mm et 125 × 110 × 70 mm
Énergie de fabrication : jusqu'à 90 % inférieure à celle d'une brique de terre cuite
Empreinte carbone très faible
Inertie thermique élevée
Régulation naturelle de l'hygrométrie
Aspect : brique apparente, teinte naturelle de l'argile

Matériaux

  • Matériaux biosourcés
  • Parpaing, briques

Divers

Applications : murs intérieurs, habillages et doublages apparents, en neuf comme en réhabilitation
Convient aux équipements publics : premier démonstrateur au tiers-lieu de Durtal (49), architecte Rudy Château
Complémentaire des plaquettes de terre cuite Rairies Montrieux en façade
Fabriquée en Anjou, disponible sur commande
Produit présenté dans la brochure Éco-démarche de Rairies Montrieux

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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1 rue des Fourneaux
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