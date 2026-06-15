Plaquettes en terre cuite au sol

Rairies Montrieux — plusieurs teintes et formats pour des poses personnalisées

Les plaquettes en terre cuite Rairies Montrieux offrent une solution de revêtement de sol à la fois esthétique, durable et chaleureuse. Grâce à leur matière naturelle et à leurs nuances subtiles, elles apportent du caractère aux espaces intérieurs tout en conservant une écriture sobre et contemporaine.

Disponibles en plusieurs formats, elles permettent de créer des calepinages variés selon l’effet recherché : pose droite pour un rendu régulier et élégant, pose en quinconce pour plus de rythme, ou pose en chevron pour une composition graphique plus marquée. Cette liberté de mise en œuvre permet d’adapter le sol à chaque ambiance et de structurer visuellement les espaces.