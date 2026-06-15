Plaquettes en terre cuite au sol
Rairies Montrieux — plusieurs teintes et formats pour des poses personnalisées
Les plaquettes en terre cuite Rairies Montrieux offrent une solution de revêtement de sol à la fois esthétique, durable et chaleureuse. Grâce à leur matière naturelle et à leurs nuances subtiles, elles apportent du caractère aux espaces intérieurs tout en conservant une écriture sobre et contemporaine.
Disponibles en plusieurs formats, elles permettent de créer des calepinages variés selon l’effet recherché : pose droite pour un rendu régulier et élégant, pose en quinconce pour plus de rythme, ou pose en chevron pour une composition graphique plus marquée. Cette liberté de mise en œuvre permet d’adapter le sol à chaque ambiance et de structurer visuellement les espaces.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Finitions disponibles : lisse, Colisée, arrachée, écorce, grenaillée
Teintes disponibles : Antarès, Étain, Havane, Lumière, Médoc, Montlouis, Montvaloir, Réglisse, Silver, Titane
Dimensions des plaquettes : 220 x 60 mm, 220 x 50/54/65 mm, 280 x 40/60 mm, 330 x 40/50 mm, 330 x 60 mm
Épaisseurs disponibles : 12, 15, 20 ou 25 mm selon format
Accessoires d’angle disponibles : formats avec retour, dont 220 x 105 mm, 220 x 50 mm et 195 x 50 mm selon configuration
Tolérance dimensionnelle longueur / largeur : ± 3 %
Tolérance dimensionnelle épaisseur : ± 2 mm
Planéité de surface : courbure diagonale ± 1 %, courbure longitudinale ± 1 %
Dilatation moyenne à l’eau bouillante : ≤ 0,3 mm/m
Durabilité gel / dégel : sans défaut visible
Réaction au feu : A1
Teneur en sels solubles actifs : S2
Substances dangereuses : aucune réglementation applicable
Absorption solaire : variable selon teinte
Absorption d’eau moyenne : variable selon teinte
Masse surfacique : 18 kg/m² en 12 mm, 22,5 kg/m² en 15 mm, 30 kg/m² en 20 mm, 37,5 kg/m² en 25 mm
Nombre de plaquettes au m² : de 50 à 87 plaquettes/m² selon format
Pose : collage sur support existant ou sur système d’isolation thermique par l’extérieur
Matériaux
- Terre cuite
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
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