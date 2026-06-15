Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Plaquettes en terre cuite au sol

Partager le produit
RAIRIES MONTRIEUX

Rairies Montrieux — plusieurs teintes et formats pour des poses personnalisées

Les plaquettes en terre cuite Rairies Montrieux offrent une solution de revêtement de sol à la fois esthétique, durable et chaleureuse. Grâce à leur matière naturelle et à leurs nuances subtiles, elles apportent du caractère aux espaces intérieurs tout en conservant une écriture sobre et contemporaine.

Disponibles en plusieurs formats, elles permettent de créer des calepinages variés selon l’effet recherché : pose droite pour un rendu régulier et élégant, pose en quinconce pour plus de rythme, ou pose en chevron pour une composition graphique plus marquée. Cette liberté de mise en œuvre permet d’adapter le sol à chaque ambiance et de structurer visuellement les espaces.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Finitions disponibles : lisse, Colisée, arrachée, écorce, grenaillée
Teintes disponibles : Antarès, Étain, Havane, Lumière, Médoc, Montlouis, Montvaloir, Réglisse, Silver, Titane
Dimensions des plaquettes : 220 x 60 mm, 220 x 50/54/65 mm, 280 x 40/60 mm, 330 x 40/50 mm, 330 x 60 mm
Épaisseurs disponibles : 12, 15, 20 ou 25 mm selon format
Accessoires d’angle disponibles : formats avec retour, dont 220 x 105 mm, 220 x 50 mm et 195 x 50 mm selon configuration
Tolérance dimensionnelle longueur / largeur : ± 3 %
Tolérance dimensionnelle épaisseur : ± 2 mm
Planéité de surface : courbure diagonale ± 1 %, courbure longitudinale ± 1 %
Dilatation moyenne à l’eau bouillante : ≤ 0,3 mm/m
Durabilité gel / dégel : sans défaut visible
Réaction au feu : A1
Teneur en sels solubles actifs : S2
Substances dangereuses : aucune réglementation applicable
Absorption solaire : variable selon teinte
Absorption d’eau moyenne : variable selon teinte
Masse surfacique : 18 kg/m² en 12 mm, 22,5 kg/m² en 15 mm, 30 kg/m² en 20 mm, 37,5 kg/m² en 25 mm
Nombre de plaquettes au m² : de 50 à 87 plaquettes/m² selon format
Pose : collage sur support existant ou sur système d’isolation thermique par l’extérieur

Matériaux

  • Terre cuite

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
RAIRIES MONTRIEUX - Batiweb

Fabricant français de référence, Rairies Montrieux façonne depuis cinq générations...

1 rue des Fourneaux
49430 LES RAIRIES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.