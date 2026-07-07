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Terre cuite grenaillée

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RAIRIES MONTRIEUX

Terre cuite grenaillée : une finition minérale au caractère affirmé

La terre cuite grenaillée est une finition qui apporte une nouvelle dimension esthétique aux plaquettes de parement. Grâce à un procédé de grenaillage maîtrisé, la surface est délicatement uniformisée et texturée afin de révéler une matière minérale élégante et authentique.

Cette finition met en valeur les nuances naturelles de la terre cuite tout en offrant un rendu contemporain, idéal pour les projets d’architecture recherchant relief, profondeur et caractère.

Disponible dans 10 teintes, en plusieurs formats ainsi qu’avec des angles assortis, la terre cuite grenaillée s’adapte aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation. Elle permet de créer des façades et parements durables, intemporels et faciles à intégrer dans tous les styles architecturaux.

Fabriquées en France dans nos ateliers des Rairies, ces plaquettes bénéficient du savoir-faire historique de Rairies Montrieux et répondent aux exigences de qualité de la terre cuite architecturale.

Labels et certifications (détail) :

  • Selon le système de pose utilisé, les produits Rairies Montrieux peuvent être intégrés à des systèmes bénéficiant d’Avis Techniques. Les déclarations environnementales FDES sont disponibles pour les gammes concernées. Se référer à la fiche technique ou contacter Rairies Montrieux pour le système de mise en œuvre adapté.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Finition : grenaillée.
Procédé de finition permettant d’uniformiser et de structurer la surface.
Aspect texturé et minéral.
Disponible en 10 teintes.
Plusieurs formats disponibles.
Angles assortis disponibles.
Utilisation en façade et parement mural.
Adaptée aux constructions neuves et aux rénovations.
Fabrication française.

Matériaux

  • Terre cuite

Labels et certifications

  • FDES

Divers

Fabrication française.
Produit issu du savoir-faire historique de Rairies Montrieux.
Compatible avec les solutions de parement de façade selon les prescriptions de mise en œuvre.
Documentation technique disponible sur le site internet.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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1 rue des Fourneaux
49430 LES RAIRIES
France

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