Terre cuite grenaillée : une finition minérale au caractère affirmé

La terre cuite grenaillée est une finition qui apporte une nouvelle dimension esthétique aux plaquettes de parement. Grâce à un procédé de grenaillage maîtrisé, la surface est délicatement uniformisée et texturée afin de révéler une matière minérale élégante et authentique.

Cette finition met en valeur les nuances naturelles de la terre cuite tout en offrant un rendu contemporain, idéal pour les projets d’architecture recherchant relief, profondeur et caractère.

Disponible dans 10 teintes, en plusieurs formats ainsi qu’avec des angles assortis, la terre cuite grenaillée s’adapte aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation. Elle permet de créer des façades et parements durables, intemporels et faciles à intégrer dans tous les styles architecturaux.

Fabriquées en France dans nos ateliers des Rairies, ces plaquettes bénéficient du savoir-faire historique de Rairies Montrieux et répondent aux exigences de qualité de la terre cuite architecturale.

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