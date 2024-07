Découvrez notre gamme de plaquettes sciées moulées-main ainsi que les éco-plaquettes moulées-main en partenariat avec Vandersanden !

Les plaquettes de parement sciées peuvent être une alternative durable et écologique à l’utilisation de briques moulées-main pleines.

Les Éco-plaquettes vont encore plus loin en matière d’efficacité que les plaquettes de parement sciées existantes. Elles ne sont pas sciées dans des briques pleines mais formées et cuites directement sous forme de plaquettes. Cela limite les pertes de matériaux, de matières premières et d’énergie. Les Éco-plaquettes moulées-main vous offrent un triple avantage : écologique, esthétique et financier.

Plaquettes Moulées-mains sciées :

WF : + OU - 210 x 20 x 50 mm

DF : + OU - 215 x 20 x 65 mm

Plaquettes Eco-plaquettes :