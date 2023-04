Plaquette de parement en terre cuite émail Cristallin

Nos équipes en recherche et développement ont développé la gamme Cristallin aux nuances végétales et minérales pour se fondre dans l'urbain. Ajoutant une touche décorative à votre espace, ces plaquettes en terre cuite assurent également la protection thermique du mur. Afin d'obtenir un effet de transparence et de profondeur sur les plaquettes de parement, nous avons fusionné des oxydes naturels et des pigments avec des phases vérrirères transparentes. Des teintes aux couleurs très nuancées apportent lumière et caractère aux architectures modernes.