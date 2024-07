Découvrez notre gamme de briques moulées-main en partenariat avec Vandersanden !

La brique de parement moulée-main présente une surface rugueuse et nervurée, elle est intemporelle et pleine de caractère. Le nom de cette brique de parement trahit la façon dont elle était autrefois fabriquée : à la main. Un artisan roulait une boule d'argile dans une couche de sable, puis la projetait dans un moule. Il enlevait ensuite l'excès d'argile, retournait le moule et extrayait la brique non cuite.

C’est cette projection de la boule sablée qui donne à la brique moulée-main sa structure typique. Aujourd'hui, les machines font le plus gros du travail et le processus de production des briques de parement moulées-main s'est considérablement accéléré.

Formats :