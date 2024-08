Cadre d'entourage de fenêtre - baie - Gamme RECTI'LIGNE

Habiller vos ouvertures et vos surfaces vitrées avec nos cadres en aluminium.

Idéale pour répondre aux exigences en matière d'habillage de façade, nos entourages de fenêtres ou de baies à lames rectangulaires permettent d'habiller esthétiquement tous les types de bâtiments.

Fabriqués sur-mesure dans nos ateliers, nos encadrements TELLIER BRISE SOLEIL apportent une solution d'ombrage selon l'orientation du bâtiment.

Nos équipes TELLIER BRISE SOLEIL sont à votre disposition pour étudier et concevoir, avec vous, les solutions techniques les plus adaptées à vos projets.

Avantages produit :

Adaptable sur tout type de façades

Simplicité et rapidité de montage

Nombreuses finitions

Labels & Certifications (détail) :