Grille de ventilation - Gamme FAÇAD'LIGNE

TELLIER BRISE-SOLEIL vous propose des solutions naturelles et économiques faire circuler l'air frais et évacuer la chaleur stockée à l'intérieur.

Le rafraîchissement par ventilation naturelle participe à limiter voire éviter le recours à un système de climatisation. Conçu pour faire entrer et circuler l'air extérieur pour refroidir les murs, les plafonds, les planchers... qui emmagasine la fraîcheur pour la restituer dans la journée. TELLIER BRISE SOLEIL met à votre disposition une gamme complète de grilles de ventilation en aluminium.

Nos équipes TELLIER BRISE SOLEIL sont à votre disposition pour étudier et concevoir, avec vous, les solutions techniques les plus adaptées à vos projets.

Avantages produit :

Adaptable sur l'ensemble de vos façades ou de vos toitures

Fixation invisible (ventelles clipsables)

Mise en œuvre simple et rapide sur site

Occultant tout en permettant le passage d'air

Disponibles en 3 types de pose : en tunnel, en encastrement et en feuillure

Labels & Certifications (détail) :