Stores à lames orientables type BSO - Gamme MOBIL'LIGNE
Notre gamme de stores à lames orientables type BSO préserve le bâtiment du rayonnement solaire et anime sa façade.
Fixés à la façade en niche ou sous linteau, il est possible de moduler la quantité de lumière naturelle pour obtenir un éclairage optimal à l'intérieur du bâtiment.
Au-delà de ces aspects fonctionnels, le brise-soleil à lames orientables s'intègre esthétiquement sur toutes les constructions quel que soit le style architectural.
Avantages produit :
- Adaptable sur tout type de façades
- Motorisée
- Simplicité et rapidité de montage
- Nombreuses finitions
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Selon la nature du projet
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
Brise-soleil à lames biosourcées - Gamme VESTA
Notre nouvelle gamme VESTA emprunte son nom à l’éco-matériau développé par l’entreprise Neolife. Le VESTA® est un matériau biosourcé à très haute teneur en fibres de bois et labellisé...
Brise soleil fixe - lames alu ou bois
Idéale pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, le brise-soleil architectural fixe protège des surchauffes estivales sans réduire les apports...
Lames d'habillage de façade - Gamme HARMONIE FAÇADE
Doté d'un système de fixation innovant, nos lames décoratives HARMONIE FAÇADE viennent donner vie à vos concepts architecturaux. Idéale pour répondre...
Cadre d'entourage de fenêtre - baie - Gamme RECTI'LIGNE
Habiller vos ouvertures et vos surfaces vitrées avec nos cadres en aluminium. Idéale pour répondre aux exigences en matière d'habillage de façade, nos entourages...
Volet fixe ou coulissant - grande dimension - Gamme BOREALE
Fabriqué sur-mesure, notre gamme de volets fixes et coulissants BOREALE est livrée prêt-à-poser. De la maison individuelle au bâtiment résidentiel, nos volets...
Volet pliant-coulissant - grande dimension - Gamme AUSTRALE
Fabriqué sur-mesure, notre gamme de volets pliants-coulissants AUSTRALE est livrée prêt-à-poser. De la maison individuelle à l'immeuble collectif, nos volets pliants-coulissants...
Grille de ventilation - Gamme FAÇAD'LIGNE
TELLIER BRISE-SOLEIL vous propose des solutions naturelles et économiques faire circuler l'air frais et évacuer la chaleur stockée à l'intérieur. Le rafraîchissement...
Bardage à ventelles clipsables ou entre plats - Gamme FAÇAD'LIGNE
TELLIER BRISE-SOLEIL vous propose des solutions naturelles et économiques pour habiller votre bâtiment tout en permettant le passage d'air. Le rafraîchissement par ventilation...
Brise soleil orientable - Gamme AZUR - RECTI'LIGNE
Idéale pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, le brise-soleil architectural orientable protège des surchauffes estivales sans réduire les apports...