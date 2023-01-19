ConnexionS'abonner
Stores à lames orientables type BSO - Gamme MOBIL'LIGNE

TELLIER BRISE-SOLEIL

Notre gamme de stores à lames orientables type BSO préserve le bâtiment du rayonnement solaire et anime sa façade.
Fixés à la façade en niche ou sous linteau, il est possible de moduler la quantité de lumière naturelle pour obtenir un éclairage optimal à l'intérieur du bâtiment.
Au-delà de ces aspects fonctionnels, le brise-soleil à lames orientables s'intègre esthétiquement sur toutes les constructions quel que soit le style architectural.

Avantages produit :

  • Adaptable sur tout type de façades
  • Motorisée
  • Simplicité et rapidité de montage
  • Nombreuses finitions

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Selon la nature du projet

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
