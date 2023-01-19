Stores à lames orientables type BSO - Gamme MOBIL'LIGNE

Notre gamme de stores à lames orientables type BSO préserve le bâtiment du rayonnement solaire et anime sa façade.

Fixés à la façade en niche ou sous linteau, il est possible de moduler la quantité de lumière naturelle pour obtenir un éclairage optimal à l'intérieur du bâtiment.

Au-delà de ces aspects fonctionnels, le brise-soleil à lames orientables s'intègre esthétiquement sur toutes les constructions quel que soit le style architectural.

Avantages produit :