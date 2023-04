Lames d'habillage de façade - Gamme HARMONIE FAÇADE

Doté d'un système de fixation innovant, nos lames décoratives HARMONIE FAÇADE viennent donner vie à vos concepts architecturaux.

Idéale pour répondre aux exigences en matière d'habillage de façade, notre gamme permet d'habiller esthétiquement tous les types de bâtiments sans fixations apparentes.

Fabriquées sur-mesure dans nos ateliers, nos lames décoratives TELLIER BRISE SOLEIL sont livrées en prêt-à-poser ce qui simplifie la mise en oeuvre sur le chantier et permet de gagner du temps à la pose.

Nos équipes TELLIER BRISE SOLEIL sont à votre disposition pour étudier et concevoir, avec vous, les solutions techniques les plus adaptées à vos projets.

Avantages produit :

Adaptable sur tout type de façades

Fixation invisible sans visserie apparente

Simplicité et rapidité de montage

Nombreuses finitions

Multiples applications (sur-mesure)

Labels & Certifications (détail) :