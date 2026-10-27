Chaudière électrique de forte puissance MULTI-ELEC 2
La société CHAROT à + de 40 ans d’expérience dans les chaudières électriques depuis la première crise énergétique des années 1970.
Les nouvelles MULTI-ELEC 2 verticale et horizontale intègrent :
- Une nouvelle armoire de commande et de puissance avec régulateur Pack Control Prim, écran tactile 10 ‘’, porte fusible verticaux, contacteurs de puissance
- Une gamme de puissance étendue
La nouvelle régulation binaire assure un pilotage optimisé des étages de puissance. Elle renforce les performances de la chaudière tout en conservant sa simplicité et sa fiabilité.
Modèles :
- Vertical : 90 à 1400 kW en 400 V triphasé et jusqu’à 1960 kW en 690 V triphasé
- Horizontal : 36 à 560 kW
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Régulation binaire 3 à 6 étages
Précision de régulation en PI
Nombreuses fonctionnalités en chauffage ou process
Grand volume de décantation
Interface utilisateur avec un schéma hydraulique, la visualisation de la puissance enclenchée, la configuration de l’installation, programme hebdomadaire et un calendrier
Protocole GTC en Modbus intégré
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