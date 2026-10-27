Chaudière électrique de forte puissance MULTI-ELEC 2

La société CHAROT à + de 40 ans d’expérience dans les chaudières électriques depuis la première crise énergétique des années 1970.

Les nouvelles MULTI-ELEC 2 verticale et horizontale intègrent :

Une nouvelle armoire de commande et de puissance avec régulateur Pack Control Prim, écran tactile 10 ‘’, porte fusible verticaux, contacteurs de puissance

avec régulateur Pack Control Prim, écran tactile 10 ‘’, porte fusible verticaux, contacteurs de puissance Une gamme de puissance étendue

La nouvelle régulation binaire assure un pilotage optimisé des étages de puissance. Elle renforce les performances de la chaudière tout en conservant sa simplicité et sa fiabilité.

Modèles :