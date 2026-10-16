CLADURSAPHONIC : panneau roulé en laine de verre isolante
Rouleau de laine de verre revêtu d'un pare vapeur aluminium sur une face et sur l'autre d'un voile de verre noir :
- Gain de temps à la découpe : rouleau à la largeur des plateaux
- Finition esthétique : voile noir côté intérieur
- Confort acoustique: contribue à l'amélioration de l'indice d'affaiblissement et d'absorption acoustique
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique W/(m.K) : 0,032
Classement feu (Euroclasse) : A2-s1-d0
Tolérance d’épaisseur : T1
Facteur de résistance à la vapeur d'eau (Z) : 1
Résistance à l'écoulement de l'air (AFr) : AFr 15
Matériaux
- Isolants en laines, verres et minces
Labels et certifications
- COV A+
- FDES
- Label Acermi
- NF
- Normes CE
Divers
Isolation acoustique des Bardages métalliques avec vis entretoise
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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