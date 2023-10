Dalle podotactile minérale

La dalle polymère PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Sa souplesse et sa résistance aux chocs permet de l’appliquer durablement sur tous types de sols en intérieur sans risque de casse.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Les matières premières utilisées dans le processus de fabrication sont conformes au règlement REACH et ne contiennent pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants).

LE CONSEIL PROOPLE :

Pour une pose avec adhésif, sélectionnez l’adhésif fin pour les sols lisses.