Dalle support pour sol synthétique et aire de jeux

Dimensions : 2400 x 1200 mm

Épaisseurs : 21 mm / Poids 1,6 kg/m²

Épaisseurs : 28 mm / Poids 2,2 kg/m² Couleur : blanc

Présence d'un non tissé PET 25 g/m² sur les 2 faces

Résistance aux agents chimiques : Excellente résistance à l’eau et à la plupart des acides, bases et solutions de sels

Taux de vide : 95%

Présence d’un anti-U.V.

Résistance en compression : 120 t/m²