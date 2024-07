Découvrez la gamme de chauffe-eau électriques Xpert, conçus par les pros pour des pros

La gamme XPERT offre aux professionnels une installation et un entretien simplifiés. Dotée de fonctionnalités pratiques telles que les poignées de préhension (Ultra Grip), le système de fixation rapide EasyCLIP pro et les raccords diélectriques en laiton x1, elle facilite chaque étape du processus, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.