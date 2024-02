Nuos Plus WiFi : le chauffe-eau thermodynamique intégrant une nouvelle technologie de pointe au service de l’efficacité énergétique

Le chauffe-eau thermodynamique monobloc Nuos Plus WiFi est composé d'une pompe à chaleur en partie haute et d'un ballon de stockage en partie basse. Il utilise une source d'énergie inépuisable, les calories de l'air, pour chauffer l'eau chaude sanitaire du ballon et économiser ainsi 80% d'énergie électrique en moyenne.

Doté de la technologie Inverter qui est intégrée à la pompe à chaleur, le chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus WiFi offre le meilleur COP du marché (3,55) avec un temps de chauffe rapide.