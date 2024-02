Clas One Hybrid Net R32 : la pompe à chaleur hybride idéale pour le chauffage

Clas one hybrid Net R32 est l'association intelligente d'une pompe à chaleur monobloc air/eau et d'une chaudière gaz à condensation murale.

Le module hydraulique intègre une régulation hybride, l'Energy Manager. La pompe à chaleur Clas One Hybrid Net R32 est une solution accessible et performante. Elle est idéale pour tous les projets de rénovation énergétique en remplacement d'un générateur de chauffage existant.