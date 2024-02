Velis Pro Dry WiFi : le chauffe-eau électrique gain de place, conçu pour durer et pilotable à distance

Velis Prod Dry WiFi a été spécialement conçu pour le remplacement des chauffe-eau <150L. Il se différencie par ses résistances DRY protégées dans un fourreau étanche, lui permettant une meilleure résistance aux eaux calcaires.

Toujours plus résistant, il se compose d'une double anode Titane + magnésium pour une protection permanente de ses 2 cuves. Son écran tactile haut de gamme promet un confort d'utilisation optimal et une intégration dans tous les intérieurs. Velis Pro Dry WiFi intègre une connectivité embarquée pur un suivi de sa consommation et de nombreuses autres options.