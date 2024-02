Quadris : le chauffe-eau électrique gain de place pensé pour le remplacement des grandes capacités

Quadris est un chauffe-eau électrique carré et gain de place disponible en 100,120 et 150L. Il permet le remplacement de chauffe-eau classiques de grandes capacités allant jusqu'à 250L.

Solution intelligente et gain de place, elle permet de réduire son encombrement (jusqu'à 1,2m de surface au sol optimisée), tout en préservant votre confort en eau chaude disponible. Quadris intègre une connectivité embarquée, pour un suivi de sa consommation et de nombreuses autres options !