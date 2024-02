Nimbus Compact Net R32 : la pompe à chaleur la plus avancée, combinant des performances de pointe et une flexibilité maximale

Solution compacte et tout en un, la pompe à chaleur air/eau Nimbus Net R32 est idéale pour les projets neufs et rénovation. Elle se compose d'une pompe à chaleur haute performance raccordée par une liaison hydraulique ou frigorifique et d'une colonne triple services intégrant un module tout équipé, un réservoir de stockahe de 180L pour l'eau chaude sanitaire.

Livrée de série avec Sensys net HD, elle vous fait également profiter d'un confort connecté via l'application de télésuivi Arison Net Pro.