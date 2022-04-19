DIMENSIO 110 : la salle de bain confortable et modulable

La salle de bain carrelée adaptable Dimensio 110, de la gamme Smart, est l’intermédiaire de celle-ci. Avec un espace de douche confortable de 80 x 110 cm, elle est appréciée dans les logements ou petits hôtels. En fonction de son implantation et de son niveau de finition, elle s’adapte à vos projets de construction ou de rénovation. La gamme DIMENSIO, ce sont des salles de bain à la hauteur de vos projets !



La gamme BAUDET SMART propose une nouvelle vision de la salle de bain préfabriquée plus astucieuse, plus adaptable et plus personnalisable. Laissez-vous séduire par l’industrialisation d’un lot technique et complexe pour votre projet sans faire de compromis sur l’esthétique et l’espace. Cette nouvelle approche plus flexible est particulièrement appréciée des architectes dans les nouvelles formes de logements : résidentiel, co living, étudiant, intergénérationnel, modulable, etc.