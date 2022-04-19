ConnexionS'abonner
Fermer

DIMENSIO 110 : la salle de bain confortable et modulable

Partager le produit
BAUDET

La salle de bain carrelée adaptable Dimensio 110, de la gamme Smart, est l’intermédiaire de celle-ci. Avec un espace de douche confortable de 80 x 110 cm, elle est appréciée dans les logements ou petits hôtels. En fonction de son implantation et de son niveau de finition, elle s’adapte à vos projets de construction ou de rénovation. La gamme DIMENSIO, ce sont des salles de bain à la hauteur de vos projets !

 La gamme BAUDET SMART propose une nouvelle vision de la salle de bain préfabriquée plus astucieuse, plus adaptable et plus personnalisable. Laissez-vous séduire par l’industrialisation d’un lot technique et complexe pour votre projet sans faire de compromis sur l’esthétique et l’espace. Cette nouvelle approche plus flexible est particulièrement appréciée des architectes dans les nouvelles formes de logements : résidentiel, co living, étudiant, intergénérationnel, modulable, etc.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Une zone douche figée : 80 x 110 cm
Une zoche "sèche" évolutive
Hauteur : 2,14m
Surface intérieure minimum : 2,5m²
Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
WC suspendu conforme à la norme NF D12-208
Réservoir de chasse encastré double débit 3/6L
Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain

Raccordements :
Accès aux raccordements par la trappe métallique
ÉLECTRICITÉ/CVC
Prise de courant
2 Spots IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
Bouche VMC auto-réglable 30 m3/h – Ø 125 mm
ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)
Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
Raccordement en M1/2
Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Matériaux

  • Aluminium
  • Aluzinc

Labels et certifications

  • CSTB

Divers

1/ La réception
La réception du support
Réception de la traverse de plancher de la bonde de douche
Réception des attentes plomberie

2/ La mise en place et les raccordements
La livraison
Le déchargement
La mise en place (monté usine ou pré monté usine)
Raccordements plomberie
Raccordements électriques et VMC

3/ Les finitions
Réalisation de l'habillage
Pose du seuil de finition

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BAUDET - Batiweb

Depuis 1992, la société BAUDET conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance...

Rue Saint-Fiacre
85640 MOUCHAMPS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.