ORMANITE : la salle de bain confortable et spacieuse

La salle de bain préfabriquée ORMANITE convient à une utilisation en maison de repos ou bien en EHPAD. Sa grande surface et son aménagement la rende agréable à vivre au quotidien.



Les salles de bain préfabriquées de la GAMME ACCESS’ sont entièrement adaptées à l’univers de la santé des équipes soignantes aux résidents. Partenaire à l’écoute de ses clients, BAUDET innove pour sans cesse améliorer ses salles de bain : la facilité d’accès, l’aide au transfert, la sécurité, l’aspect technique et réglementaire ou bien encore les finitions résidentielles.