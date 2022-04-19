ConnexionS'abonner
ORMANITE : la salle de bain confortable et spacieuse

BAUDET

La salle de bain préfabriquée ORMANITE convient à une utilisation en maison de repos ou bien en EHPAD. Sa grande surface et son aménagement la rende agréable à vivre au quotidien.

Les salles de bain préfabriquées de la GAMME ACCESS’ sont entièrement adaptées à l’univers de la santé des équipes soignantes aux résidents. Partenaire à l’écoute de ses clients, BAUDET innove pour sans cesse améliorer ses salles de bain : la facilité d’accès, l’aide au transfert, la sécurité, l’aspect technique et réglementaire ou bien encore les finitions résidentielles.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueur : 2335 mm
Largeur : 1790 mm
Hauteur : 2150 mm
Surface intérieure : 3.3 m²
Poids : 450 kg
Porte de 900 mm
Porte battante, laquée blanche
Béquille de porte avec condamnation
Mitigeur vasque avec manette médicalisée
2 barres de maintien droites et fixes
WC suspendu conforme à la norme NF D12-208
Réservoir de chasse encastré 3/6L

Raccordements :
Accès possible grâce aux trappes (plafond et gaine technique)
ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100
Prise de courant
3 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
Bouche VMC auto-réglable 30 m3/h – Ø 125 mm
ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)
Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
Raccordement en M1/2
Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Matériaux

  • Aluminium
  • Aluzinc
  • Polyester

Labels et certifications

  • CSTB
  • NF

Divers

1/ La réception
La réception du support
Réception de la traverse de plancher de la bonde de douche
Réception des attentes plomberie

2/ La mise en place et les raccordements
La livraison
Le déchargement
La mise en place (monté usine ou pré monté usine)
Raccordements plomberie
Raccordements électriques et VMC

3/ Les finitions
Réalisation de l'habillage
Pose du seuil de finition

Familles d'ouvrage

  • Santé

BAUDET - Batiweb

Depuis 1992, la société BAUDET conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance...

Rue Saint-Fiacre
85640 MOUCHAMPS
France

