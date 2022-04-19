HYOTIS : la salle de bain incontournable des petits espaces

La salle de bain préfabriquée HYOTIS, faisant partie de la gamme INITIAL, est un best-seller pour BAUDET ! Très appréciée pour sa surface intermédiaire, elle se décline en 2 dimensions. L’espace et le confort sont les atouts de la salle de bain HYOTIS, ses formes rectangulaires la rende résolument plus moderne et actuelle. La salle de bain préfabriquée est métamorphosée avec HYOTIS.



La gamme BAUDET INITIAL propose un catalogue disponible de 10 salles de bain préfabriquées tri-fonctions dediée aux logements étudiants ou sociaux. Elles ont l’avantage de pouvoir être implantées dans votre projet sans étude préalable nécessaire.