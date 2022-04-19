HYOTIS : la salle de bain incontournable des petits espaces
La salle de bain préfabriquée HYOTIS, faisant partie de la gamme INITIAL, est un best-seller pour BAUDET ! Très appréciée pour sa surface intermédiaire, elle se décline en 2 dimensions. L’espace et le confort sont les atouts de la salle de bain HYOTIS, ses formes rectangulaires la rende résolument plus moderne et actuelle. La salle de bain préfabriquée est métamorphosée avec HYOTIS.
La gamme BAUDET INITIAL propose un catalogue disponible de 10 salles de bain préfabriquées tri-fonctions dediée aux logements étudiants ou sociaux. Elles ont l’avantage de pouvoir être implantées dans votre projet sans étude préalable nécessaire.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
HYOTIS : une salle de bain, deux versions possibles
Dimensions HYOTIS 70
Longueur = 1875mm
Largeur = 1215 mm
Hauteur = 2 220 mm
Surface int. = 1.61 m2
Poids = 230 kg
Porte de 800 mm
Dimensions HYOTIS 80
Longueur = 2012mm
Largeur = 1300 mm
Hauteur = 2 220 mm
Surface int. = 1.85 m2
Poids = 250 kg
Porte de 800 mm
Douche 70x70 cm pour HYOTIS 70 ou 80x80 cm pour HYOTIS 80
WC suspendu conforme à la norme NF D12-208
Réservoir de chasse encastré 3/6L
Raccordements :
Accès possible grâce à la trappe gaine technique
ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100
Prise de courant
2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
Bouche VMC auto-réglable 30 m3/h – Ø 125 mm
ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)
Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
Raccordement en M1/2
Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
Évacuation en PVC Ø 100 - WC
Labels et certifications
- CSTB
- NF
Divers
1/ La réception
La réception du support
Réception de la traverse de plancher de la bonde de douche
Réception des attentes plomberie
2/ La mise en place et les raccordements
La livraison
Le déchargement
La mise en place (monté usine ou pré monté usine)
Raccordements plomberie
Raccordements électriques et VMC
3/ Les finitions
Réalisation de l'habillage
Pose du seuil de finition
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
