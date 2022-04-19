ConnexionS'abonner
Fermer

LINEO : la salle de bain préfabriquée personnalisable et sur-mesure

Partager le produit
BAUDET

La salle de bain LINEO  personnalisable fait partie de la gamme Standing, dediée à l'hôtellerie.

Ce produit a des caractéristiques standards mais ces dernières peuvent être modifiées selon les besoins, les envies et le budget. L'emplacement des portes et l'aménagement intérieur sont personnalisables. Une version PMR (Personne à Mobilité Réduite) est également possible.

La gamme BAUDET STANDING n’a aucune limite sinon celle de l’optimisation des coûts du projet. Il existe autant que création standing qu’il existe de projets !

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Électricité/CVC
Spot LED IP65
Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
VMC auto-réglable 30m3/h - Ø 125 mm
Raccordement sur la boîte de dérivation
Accès aux raccordements par la trappe

Alimentation/évacuation (EC/EF - EU/EV)
Alimentation EC/EF en multicouches, avec connexions serties
Raccordements en M1/2
Évacuation de la vasque et de la douche en PVC Ø 40
Évacuation du WC en PVC Ø 100
Accès aux alimentations par la trappe située derrière le WC

Matériaux

  • Aluzinc
  • Porcelaine
  • PVC
  • Verre

Labels et certifications

  • CSTB

Divers

1/ La réception
La réception du support
Réception de la traverse de plancher de la bonde de douche
Réception des attentes plomberie

2/ La mise en place et les raccordements
La livraison
Le déchargement
La mise en place (monté usine ou pré monté usine)
Raccordements plomberie
Raccordements électriques et VMC

3/ Les finitions
Réalisation de l'habillage
Pose du seuil de finition

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BAUDET - Batiweb

Depuis 1992, la société BAUDET conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance...

Rue Saint-Fiacre
85640 MOUCHAMPS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.