LINEO : la salle de bain préfabriquée personnalisable et sur-mesure

La salle de bain LINEO personnalisable fait partie de la gamme Standing, dediée à l'hôtellerie.



Ce produit a des caractéristiques standards mais ces dernières peuvent être modifiées selon les besoins, les envies et le budget. L'emplacement des portes et l'aménagement intérieur sont personnalisables. Une version PMR (Personne à Mobilité Réduite) est également possible.



La gamme BAUDET STANDING n’a aucune limite sinon celle de l’optimisation des coûts du projet. Il existe autant que création standing qu’il existe de projets !