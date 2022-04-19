LINEO : la salle de bain préfabriquée personnalisable et sur-mesure
La salle de bain LINEO personnalisable fait partie de la gamme Standing, dediée à l'hôtellerie.
Ce produit a des caractéristiques standards mais ces dernières peuvent être modifiées selon les besoins, les envies et le budget. L'emplacement des portes et l'aménagement intérieur sont personnalisables. Une version PMR (Personne à Mobilité Réduite) est également possible.
La gamme BAUDET STANDING n’a aucune limite sinon celle de l’optimisation des coûts du projet. Il existe autant que création standing qu’il existe de projets !
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Électricité/CVC
Spot LED IP65
Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
VMC auto-réglable 30m3/h - Ø 125 mm
Raccordement sur la boîte de dérivation
Accès aux raccordements par la trappe
Alimentation/évacuation (EC/EF - EU/EV)
Alimentation EC/EF en multicouches, avec connexions serties
Raccordements en M1/2
Évacuation de la vasque et de la douche en PVC Ø 40
Évacuation du WC en PVC Ø 100
Accès aux alimentations par la trappe située derrière le WC
Matériaux
- Aluzinc
- Porcelaine
- PVC
- Verre
Labels et certifications
- CSTB
Divers
1/ La réception
La réception du support
Réception de la traverse de plancher de la bonde de douche
Réception des attentes plomberie
2/ La mise en place et les raccordements
La livraison
Le déchargement
La mise en place (monté usine ou pré monté usine)
Raccordements plomberie
Raccordements électriques et VMC
3/ Les finitions
Réalisation de l'habillage
Pose du seuil de finition
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
Fichiers à télécharger
