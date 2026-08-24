DOUDOU, l’isolant en panneaux composé de fibres de textiles recyclées
SEMIN complète sa gamme d'isolants avec DOUDOU, un panneau en laine de coton fabriqué à partir de fibres textiles collectées et recyclées en France.
Destiné aux murs, cloisons, planchers et combles, il offre d'excellentes performances thermiques avec un lambda de 0,036 W/(m.K) et acoustiques tout en garantissant un confort de pose optimal.
Doux, léger, non irritant et peu poussiéreux, DOUDOU facilite le travail des professionnels sur chantier. Certifié ACERMI et doté d'une FDES, il s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire grâce à une fabrication française et à la valorisation de textiles recyclés. Une solution performante, durable et responsable pour l'isolation des bâtiments.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Isolant en panneaux à base de fibres de textiles collectées et recyclées en France
Performance thermique : Lambda de 0.036 W/(m.K)
Doux et facile à poser
Performances acoustiques
Performances garanties 50 ans
PV FEU
Labels et certifications
- COV A+
- DTA
- FDES
- Label Acermi
- Label Biosourcé
- Origine France Garantie
Divers
Murs et cloisons
Plafonds et planchers
Combles aménagés
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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