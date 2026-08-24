DOUDOU, l’isolant en panneaux composé de fibres de textiles recyclées

SEMIN complète sa gamme d'isolants avec DOUDOU, un panneau en laine de coton fabriqué à partir de fibres textiles collectées et recyclées en France.

Destiné aux murs, cloisons, planchers et combles, il offre d'excellentes performances thermiques avec un lambda de 0,036 W/(m.K) et acoustiques tout en garantissant un confort de pose optimal.

Doux, léger, non irritant et peu poussiéreux, DOUDOU facilite le travail des professionnels sur chantier. Certifié ACERMI et doté d'une FDES, il s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire grâce à une fabrication française et à la valorisation de textiles recyclés. Une solution performante, durable et responsable pour l'isolation des bâtiments.