Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

DOUDOU, l’isolant en panneaux composé de fibres de textiles recyclées

SEMIN

SEMIN complète sa gamme d'isolants avec DOUDOU, un panneau en laine de coton fabriqué à partir de fibres textiles collectées et recyclées en France.

Destiné aux murs, cloisons, planchers et combles, il offre d'excellentes performances thermiques avec un lambda de 0,036 W/(m.K) et acoustiques tout en garantissant un confort de pose optimal.

Doux, léger, non irritant et peu poussiéreux, DOUDOU facilite le travail des professionnels sur chantier. Certifié ACERMI et doté d'une FDES, il s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire grâce à une fabrication française et à la valorisation de textiles recyclés. Une solution performante, durable et responsable pour l'isolation des bâtiments.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Isolant en panneaux à base de fibres de textiles collectées et recyclées en France
Performance thermique : Lambda de 0.036 W/(m.K)
Doux et facile à poser
Performances acoustiques
Performances garanties 50 ans
PV FEU

Labels et certifications

  • COV A+
  • DTA
  • FDES
  • Label Acermi
  • Label Biosourcé
  • Origine France Garantie

Divers

Murs et cloisons
Plafonds et planchers
Combles aménagés

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
SEMIN - Batiweb

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication...

1A rue de la gare
57920 KEDANGE SUR CANNER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.