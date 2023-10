EASY TWIST : Seulement 35 mm de profondeur d’encastrement pour le potelet amovible

Seulement 35 mm de profondeur d’encastrement pour le potelet amovible EASY TWIST.



Fruit d’une longue expérience et d’une connaissance sans faille des besoins des collectivités, les bornes et potelets Urbanus en acier inoxydable soulignent à la perfection l’ensemble des espaces publics ainsi que les zones très fréquentées pour assurer la sécurité des usagers.



La gamme Urbanus s’enrichit des potelets EASY TWIST, avec une profondeur d’encastrement de seulement 35 mm. Cette nouvelle combinaison poteau-fourreau en inox 304L d’une hauteur de 900 mm et d’un diamètre de 76 ou 102 mm est, avec sa faible profondeur d’encastrement, une innovation qui facilite sa mise en place.



Ce fourreau, dont le diamètre de montage est de 67 mm, se fixe au sol par collage ou vissage. Il est muni d’un capot avec ressort, permettant d’obturer l’ouverture de l’embase quand le potelet est retiré et la protégeant de l’humidité et de la saleté. Le verrouillage du potelet s’effectue à l’aide d’une clé triangulaire.



Il est idéal pour des sols à géométrie complexe comme des sous-couches en béton, du marbre ou des sols métalliques.



Le potelet EASY TWIST est parfaitement adapté pour sécuriser des escaliers, pour baliser les accès aux escaliers mécaniques ou pour une installation dans les parkings à étages.