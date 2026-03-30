Fenêtre de toit balcon FGP-V GREENVIEW

La fenêtre balcon FGP-V GREENVIEW se distingue par son design moderne, sa fonctionnalité exceptionnelle et ses hautes performances énergétiques.

Grâce à son système d’ouverture innovant, la fenêtre se déploie pour créer un véritable espace balcon : l’ouvrant supérieur se relève tandis que l’élément inférieur se projette vers l’extérieur, transformant instantanément les combles en un espace ouvert et lumineux.

Les garde corps latéraux, intégrés de manière discrète, restent totalement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, préservant une esthétique épurée. L’ouvrant supérieur est équipé de charnières preSelect MAX, offrant une maniabilité optimale et la possibilité de le faire pivoter jusqu’à 180° pour un nettoyage simplifié.

La poignée inférieure, placée dans la partie basse de l’ouvrant supérieur, assure une manipulation intuitive et propose deux niveaux de micro ouverture pour une ventilation maîtrisée. Fabriquée avec la technologie thermoPro, la fenêtre garantit une isolation optimale, une étanchéité durable et une installation facilitée. Sa construction robuste, combinée à un vitrage trempé extérieur et au système anti effraction topSafe, assure un très haut niveau de sécurité.