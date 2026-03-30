Fenêtre de toit balcon FGP-V GREENVIEW
La fenêtre balcon FGP-V GREENVIEW se distingue par son design moderne, sa fonctionnalité exceptionnelle et ses hautes performances énergétiques.
Grâce à son système d’ouverture innovant, la fenêtre se déploie pour créer un véritable espace balcon : l’ouvrant supérieur se relève tandis que l’élément inférieur se projette vers l’extérieur, transformant instantanément les combles en un espace ouvert et lumineux.
Les garde corps latéraux, intégrés de manière discrète, restent totalement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, préservant une esthétique épurée. L’ouvrant supérieur est équipé de charnières preSelect MAX, offrant une maniabilité optimale et la possibilité de le faire pivoter jusqu’à 180° pour un nettoyage simplifié.
La poignée inférieure, placée dans la partie basse de l’ouvrant supérieur, assure une manipulation intuitive et propose deux niveaux de micro ouverture pour une ventilation maîtrisée. Fabriquée avec la technologie thermoPro, la fenêtre garantit une isolation optimale, une étanchéité durable et une installation facilitée. Sa construction robuste, combinée à un vitrage trempé extérieur et au système anti effraction topSafe, assure un très haut niveau de sécurité.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Ouverture balcon innovante – transformation instantanée de la fenêtre en balcon grâce à l’ouverture coordonnée des parties supérieure et inférieure.
Technologie thermoPro – efficacité énergétique optimisée, étanchéité renforcée et durabilité accrue.
Sécurité maximale – vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre la grêle et système anti effraction topSafe breveté.
Nettoyage facilité – rotation de l’ouvrant supérieur à 180° avec verrouillage pour un entretien simple et sécurisé.
Design élégant – garde corps latéraux invisibles, finitions extérieures en aluminium RAL 7016 ou options en cuivre/zinc.
Manipulation intuitive – poignée inférieure avec double position de micro ouverture.
Pente de montage – installation possible sur des pentes de 30° à 55°.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Balcon
- Rénovation
- Menuiserie
- Fenêtre de toit
- Fakro
- Afficher plus
Escalier en ciseaux LET Electric FAKRO
Les escaliers escamotables LET Electric sont le premier modèle FAKRO doté d’un système d’ouverture et de fermeture entièrement électrique, conçu pour...
Escalier escamotable coulissant LDK
Les escaliers LDK sont des escaliers à deux segments, avec un segment inférieur qui se déplace par rapport au segment supérieur, ce qui permet d'éliminer l'espace...
Escalier escamotable thermo-isolant LWT
Les escaliers LWT, dotés d'une isolation thermique optimisée, sont adaptés aux bâtiments économes en énergie. Leurs performances en isolation permettent de...
Exutoire de fumée FAKRO pour toit plat
Les exutoires de fumée et de chaleur DSF et DSC-C pour toits plats permettent le désenfumage en cas d’incendie. Ceci permet d’évacuer des personnes par une cage d’escalier...
Conduit de lumière FAKRO avec tuyau rigide
Les conduits de lumière FAKRO sont principalement utilisés dans les endroits où la mise en oeuvre d’une fenêtre de toiture n’est pas possible. C’est une solution...
Conduit de lumière FAKRO avec tuyau flexible
Les conduits de lumière FAKRO sont principalement utilisés dans les endroits où la mise en oeuvre d’une fenêtre de toiture n’est pas possible. C’est une solution...
Escalier escamotable LMP
Les escaliers escamotable LMP sont une nouvelle génération d’escaliers avec échelle métallique, combinant un niveau élevé de sécurité avec...
Fenêtre de toit FAKRO thermo-isolante
La fenêtre de toit FTT Thermo FAKRO est une fenêtre offrant les meilleures performances thermiques du marché, pourvue d'un seul set de vitrage. Installée avec le raccord...
Verrière terrasse FOP-V GREENVIEW
La verrière terrasse FOP V GREENVIEW offre une solution moderne et fonctionnelle permettant de créer une sortie confortable vers une terrasse ou un balcon directement depuis les combles. Grâce...
Portillon de comble super thermo-isolant DWT FAKRO
Le portillon de comble thermo-isolant DWT est destiné aux allèges pour garantir l’accès à l’espace non habitable, se situant derrière le mur. Grâce...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
FAKRO : les solutions modernes pour vos combles
FAKRO est le fabricant de fenêtres de toit le plus dynamique au monde et connaît une croissance sans égale. Notre objectif est de fournir des produits de haute qualité pour satisfaire les exigences de...