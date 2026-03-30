Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Fenêtre de toit rotation rehaussée FYP-V GREENVIEW

Partager le produit
FAKRO FRANCE

La fenêtre pivotante rehaussée FYP-V GREENVIEW en bois et aluminium RAL7016 combine élégance moderne et performance énergétique.

Grâce à son axe de rotation surélevé et sa poignée ergonomique, elle offre un confort d’utilisation optimal, une excellente étanchéité ainsi qu’un nettoyage facile. Sa construction thermoPro, son vitrage sécurisé et ses finitions premium en font une solution durable et fiable pour tout intérieur.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Axe de rotation surélevé permettant une approche aisée du bord ouvert, même pour les personnes de grande taille.
Technologie thermoPro offrant une meilleure efficacité énergétique, une grande durabilité et une installation facilitée.
Nettoyage simple grâce à un pivotement de l’ouvrant jusqu’à 160° avec verrouillage sécurisé.
Sécurité renforcée avec verre extérieur trempé et système anti-effraction topSafe.
Finitions haut de gamme : aluminium RAL7016 en standard, options RAL au choix, cuivre ou zinc.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
FAKRO FRANCE - Batiweb

FAKRO est le fabricant de fenêtres de toit le plus dynamique au monde et connaît une croissance...

Impasse des Coutures Z.I.- Sud
77200 TORCY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.