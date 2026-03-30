Fenêtre de toit rotation rehaussée FYP-V GREENVIEW
La fenêtre pivotante rehaussée FYP-V GREENVIEW en bois et aluminium RAL7016 combine élégance moderne et performance énergétique.
Grâce à son axe de rotation surélevé et sa poignée ergonomique, elle offre un confort d’utilisation optimal, une excellente étanchéité ainsi qu’un nettoyage facile. Sa construction thermoPro, son vitrage sécurisé et ses finitions premium en font une solution durable et fiable pour tout intérieur.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Axe de rotation surélevé permettant une approche aisée du bord ouvert, même pour les personnes de grande taille.
Technologie thermoPro offrant une meilleure efficacité énergétique, une grande durabilité et une installation facilitée.
Nettoyage simple grâce à un pivotement de l’ouvrant jusqu’à 160° avec verrouillage sécurisé.
Sécurité renforcée avec verre extérieur trempé et système anti-effraction topSafe.
Finitions haut de gamme : aluminium RAL7016 en standard, options RAL au choix, cuivre ou zinc.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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