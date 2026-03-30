Fenêtre de toit rotation rehaussée FYP-V GREENVIEW

Axe de rotation surélevé permettant une approche aisée du bord ouvert, même pour les personnes de grande taille.

Technologie thermoPro offrant une meilleure efficacité énergétique, une grande durabilité et une installation facilitée.

Nettoyage simple grâce à un pivotement de l’ouvrant jusqu’à 160° avec verrouillage sécurisé.

Sécurité renforcée avec verre extérieur trempé et système anti-effraction topSafe.

Finitions haut de gamme : aluminium RAL7016 en standard, options RAL au choix, cuivre ou zinc.