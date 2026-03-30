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Fenêtre projection-rotation PPP-X MAX GREENVIEW

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FAKRO FRANCE

La fenêtre de toit PPP-X MAX GREENVIEW est conçue pour offrir confort, durabilité et facilité d’utilisation.

Grâce à sa double ouverture – projection jusqu’à 45° et rotation 180° – elle garantit une aération efficace et un nettoyage facile. Fabriquée en PVC multichambres renforcé d’acier, elle est totalement résistante à l’humidité et ne nécessite aucun entretien. La poignée ergonomique avec micro ouverture permet une ventilation maîtrisée au quotidien. Le vitrage P50 44 mm, associé à la technologie thermoPro, assure une excellente isolation thermique et acoustique (41 dB). Le système topSafe et le vitrage trempé + P2A renforcent la sécurité. Son habillage extérieur en aluminium RAL 7016 souligne un design moderne.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Ouverture projection–rotation : aération confortable et nettoyage simplifié (pivot jusqu’à 180°).
Performance thermique élevée : vitrage P50 44 mm et technologie thermoPro pour un confort optimal toute l’année.
Isolation acoustique renforcée : Rw = 41 dB, parfait pour les environnements bruyants.
Sécurité maximale : système topSafe, vitrage trempé extérieur et verre feuilleté de protection P2A.
Design moderne et durable : profilés PVC résistants à l’humidité, finition précise, habillage extérieur alu RAL 7016, matériaux recyclés.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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