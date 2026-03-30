Fenêtre projection-rotation PPP-X MAX GREENVIEW

La fenêtre de toit PPP-X MAX GREENVIEW est conçue pour offrir confort, durabilité et facilité d’utilisation.

Grâce à sa double ouverture – projection jusqu’à 45° et rotation 180° – elle garantit une aération efficace et un nettoyage facile. Fabriquée en PVC multichambres renforcé d’acier, elle est totalement résistante à l’humidité et ne nécessite aucun entretien. La poignée ergonomique avec micro ouverture permet une ventilation maîtrisée au quotidien. Le vitrage P50 44 mm, associé à la technologie thermoPro, assure une excellente isolation thermique et acoustique (41 dB). Le système topSafe et le vitrage trempé + P2A renforcent la sécurité. Son habillage extérieur en aluminium RAL 7016 souligne un design moderne.