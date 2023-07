Vous désirez évoluer dans le milieu de la conception et de la réalisation de travaux d’ouvrage ? La formation Collaborateur d’architecte de l’École Chez Soi est pensée pour tous ceux qui souhaitent faire carrière dans l’architecture.

Le Collaborateur d’Architecte est le bras droit de l’architecte, il est en charge des études d’avant-projet, du dessin des plans, de l’élaboration de l’équipe projet et de la supervision des travaux.

Objectifs de la formation :

À l’issue de la formation Collaborateur d’architecte, vous serez capable de :

Dessiner et modifier des plans, réaliser des plans sur papier et informatique,

Analyser les enjeux économiques d’un projet,

Gérer une agence d’architecture pour le compte de l’architecte,

Élaborer et mettre en oeuvre des descriptifs,

Déposer un permis de construire.

Comment se déroule la formation ?

L’École Chez Soi est une école de formation à distance, spécialiste des métiers de la construction et de l’habitat. Vous suivez un programme de préparation conçu par des formateurs experts dans leur métier (architectes DPLG, architectes d’intérieur, décorateurs…). Le tout à votre rythme et depuis chez vous. Ces cours de qualité dans le domaine de la construction et de l’habitat sont accompagnés d’un suivi et de conseils pédagogiques personnalisés et adaptés. Avec l’École Chez Soi, vous avez accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade) qui vous permet d’accéder à vos cours sans avoir besoin de vous connecter à internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Un accès au Dicobatonline, dictionnaire de référence du bâtiment, durant toute la durée de votre formation,

Une licence éducation AutoCAD,

Des ressources pédagogiques exclusives pour mieux appréhender le dessin technique (tutoriels vidéo, modeleur, exercices…accessibles via votre Espace Elèves) et le logiciel AutoCAD (tutoriels vidéo sur CD, plans…)

Tarif de la formation :