GR500 FS : ferme-porte débrayable pour portes coupe-feu

Le GR500 FS de GROOM est un ferme-porte intelligent débrayable conçu pour améliorer l’usage quotidien des portes coupe-feu dans les établissements recevant du public, les bâtiments de santé et les environnements où l’accessibilité PMR constitue un enjeu majeur.

Contrairement à un ferme-porte traditionnel, le GR500 FS permet de laisser la porte en position libre, sans contrainte de fermeture automatique permanente. Cette fonctionnalité facilite les déplacements, limite les manipulations du vantail et contribue à réduire les contacts avec la porte, un avantage particulièrement pertinent dans les hôpitaux, cliniques, Ehpad, bâtiments publics et lieux à forte fréquentation.

En cas de détection incendie, le GR500 FS assure la fermeture du vantail sur ordre de la centrale incendie CMSI, afin de préserver le compartimentage coupe-feu du bâtiment. Il combine ainsi confort d’usage, accessibilité, hygiène et sécurité incendie.

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