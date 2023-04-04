GR500 FS : ferme-porte débrayable pour portes coupe-feu
Le GR500 FS de GROOM est un ferme-porte intelligent débrayable conçu pour améliorer l’usage quotidien des portes coupe-feu dans les établissements recevant du public, les bâtiments de santé et les environnements où l’accessibilité PMR constitue un enjeu majeur.
Contrairement à un ferme-porte traditionnel, le GR500 FS permet de laisser la porte en position libre, sans contrainte de fermeture automatique permanente. Cette fonctionnalité facilite les déplacements, limite les manipulations du vantail et contribue à réduire les contacts avec la porte, un avantage particulièrement pertinent dans les hôpitaux, cliniques, Ehpad, bâtiments publics et lieux à forte fréquentation.
En cas de détection incendie, le GR500 FS assure la fermeture du vantail sur ordre de la centrale incendie CMSI, afin de préserver le compartimentage coupe-feu du bâtiment. Il combine ainsi confort d’usage, accessibilité, hygiène et sécurité incendie.
Labels & Certifications (détail) :
- Conforme NFS 61937-1 et NFS 61937-2 (homologué en PV DAS avec la plupart des fabricants de portes techniques)
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Force de fermeture : EN 2-5.
Largeur de vantail : < 1250 mm.
Conformité norme EN 1154 : OUI.
Conformité norme EN 1155 : OUI.
Marquage CE produit de construction : OUI.
Conformité accessibilité HPMR < 50 N en mode débrayé : OUI.
Porte coupe-feu, pare-flammes, pare-fumées : OUI.
Vitesse de fermeture réglable par vis pointeau 180° - 0° en face avant : OUI.
A-coup final réglable par vis pointeau 7° - 0° en face avant : OUI.
Alimentation à sélection automatique 24/48 Vcc : OUI.
Puissance consommée : 2,6 W.
Pose du corps sur l’ouvrant côté paumelles ou sur le dormant côté opposé aux paumelles : TYPE B.
Pose du corps sur le dormant côté paumelles : TYPE G.
Bras anti-vandalisme : OUI.
Teinte standard : argent : OUI.
Teintes RAL : OPTION.
Labels et certifications
- EN
- Normes CE
Divers
Pose en applique sur tout type de menuiseries (bois, alu, PVC).
Pose côté paumelles ou poste côté opposé aux paumelles.
Kit de pose en option pour porte affleurante.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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