GRS 640 : le verrou motorisé pour porte de hall

Le GRS 640 est un verrou motorisé conçu pour l'équipement des portes d'entrée et des portes de hall.

Compact et discret, il offre une force de maintien supérieure à 1000 kg et a été testé à plus d'un million de cycles de fonctionnement, garantissant une fiabilité durable en usage intensif. Doté d'un rattrapage de jeu significatif de 8 mm, il s'adapte aux tolérances de pose courantes. Alimenté en 12V/24V, il fonctionne selon le principe Émission ou Rupture, sélectionnable directement par switch sur l'appareil. Le GRS 640 se pose aussi bien en applique qu'en encastré, y compris sur portes vitrées, ce qui en fait une solution polyvalente pour les portes d'entrée, portes de hall et locaux techniques.