GRS 640 : le verrou motorisé pour porte de hall
Le GRS 640 est un verrou motorisé conçu pour l'équipement des portes d'entrée et des portes de hall.
Compact et discret, il offre une force de maintien supérieure à 1000 kg et a été testé à plus d'un million de cycles de fonctionnement, garantissant une fiabilité durable en usage intensif. Doté d'un rattrapage de jeu significatif de 8 mm, il s'adapte aux tolérances de pose courantes. Alimenté en 12V/24V, il fonctionne selon le principe Émission ou Rupture, sélectionnable directement par switch sur l'appareil. Le GRS 640 se pose aussi bien en applique qu'en encastré, y compris sur portes vitrées, ce qui en fait une solution polyvalente pour les portes d'entrée, portes de hall et locaux techniques.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Encombrement réduit
Force de maintien > 1000 kg
Testé à plus de 1 million de cycles
Rattrapage de jeu significatif de 8 mm
Alimentation : 12V/24V
Emission/Rupture
Pose en applique ou encastrée
Pose possible sur portes vitrées
Idéal pour portes d’entrée, portes de hall, locaux techniques...
Divers
Portes d'entrée
Portes de hall
Locaux techniques
Portes vitrées
Portes simple action
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Tertiaire
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