Découvrez les grilles barreaudées myMIX® et EXALT®, offrant une solution de clôture et de remplissage pour les portails ALLIX®, alliant sécurité, durabilité et esthétisme pour valoriser les différents sites.

myMIX®

Barreaux carrés (2 orientations) ou ronds (3 diamètres)

Liaison invisible

Garantie 10 ans anti-corrosion

Fabrication française

EXALT® Oblic

Barreaux ronds, droits et inclinés de diamètre 25 mm

Design original

Barreaux, pour moitié, intégré dans la lisse (brevet déposé)

Garantie 10 ans anti-corrosion

Fabrication française

EXALT® K-ré

Barreaux droits et inclinés, de section carrée, 20 x 20 mm

Barreaux en partie intégrés dans la lisse (brevet déposé)

Garantie 10 ans anti-corrosion

Fabrication française

Ces 3 grilles barreaudées sont également disponibles pour les remplissages des portails ALLIX®.

Matériaux (détail) :