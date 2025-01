Barrière levante MOS23 : usage intensif et continu

1. Caractéristiques :

Automatique

Trafic : intensif

Nombre de cycle par jour : 15 000

Passage : 3 m à 6 m

Positionnement lisse : centrale / latérale : droite – gauche



2. Modularité et simplicité :

Nombreuses options possibles

Maintenance réduite

Capteurs inductifs sans contact pour réglage de la lisse

Possibilité de recouper à la taille souhaitée (par pas de 500 mm)

Verrouillage de la lisse par manivelle, à l'intérieur du fût



3. Sérénité et durabilité

Microcontrôleur intégré et barrière équipée d'un interrupteur magnétique de protection du moteur : connextion possible à d'autres systèmes de gestion de bâtiment ou de domotique.

Lisse en aluminium 2,5 mm

Motoréducteur 0,37 Kw

Ressort de compression intégré (3 millions de mouvements)

Garantie jusqu'à 5 ans avec contrat de maintenance DIRICKX SERVICES



4. Options

Signalisation par panneaux et feux

Appareillage de commande locale : boîtier pompier à bouton poussoir

Fonctionnement SAS ou maître-esclave

Radio récepteur

Contrôle d'accès : lecteur de carte, clavier codé, ...

Protection maritime C5

Talon de dégondage (lisse droite ou gauche uniquement)

Reposoir réglable ou béquille pendulaire réglable (obligatoire à partir de 4 m)

Lisse articulée ou repliable (jusqu'à 4 m)

Feu à leds