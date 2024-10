Portail coulissant ALLIX® : la solution idéale pour un accès sécurisé

Le portail coulissant ALLIX® se présente comme une solution de contrôle d'accès alliant élégance et adaptabilité, conçue et fabriquée en France. Ce système se distingue par sa polyvalence esthétique, offrant une variété d'options de remplissage pour s'harmoniser avec différents styles architecturaux.

La flexibilité dimensionnelle est au cœur de la conception d'ALLIX®, avec des hauteurs s'échelonnant de 1,00 à 2,50 mètres et des largeurs de passage allant de 3 à 12 mètres. Cette gamme étendue permet de répondre précisément aux exigences spécifiques de chaque projet, qu'il s'agisse d'applications résidentielles ou industrielles.

L'aspect technique n'est pas en reste, avec deux options de motorisation disponibles : réversible ou autobloquante. Cette flexibilité permet d'adapter le fonctionnement du portail aux besoins spécifiques de sécurité et de fluidité de chaque installation.

La robustesse et la durabilité d'ALLIX® sont attestées par des tests rigoureux, le portail ayant été soumis à 100 000 cycles d'utilisation. Sa conformité à la norme NF EN 13241 garantit le respect des standards de sécurité les plus élevés.

La qualité de fabrication française est soulignée par une garantie anticorrosion de 10 ans sur le revêtement, assurant ainsi la pérennité esthétique et fonctionnelle du portail dans le temps. Cette combinaison de design moderne, de personnalisation, de performance technique et de durabilité fait du portail coulissant ALLIX® une solution de premier choix pour les projets nécessitant un contrôle d'accès à la fois élégant et fiable.