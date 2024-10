Portail ALLIX® : sécurité et discrétion avec motorisation hydraulique enterrée

Le portail pivotant ALLIX® se présente comme une solution de contrôle d'accès alliant esthétique et performance, conçue et fabriquée en France. Ce système se distingue par sa motorisation hydraulique enterrée, offrant un design épuré et une protection optimale contre le vandalisme.

La flexibilité est au cœur de la conception d'ALLIX®, avec des dimensions adaptables allant de 1 à 2,50 mètres en hauteur et de 1,25 à 6 mètres en largeur de passage. Cette polyvalence dimensionnelle permet de répondre précisément aux exigences spécifiques de chaque projet.

L'aspect technique est particulièrement soigné, avec deux options de motorisation disponibles :

L'opérateur autobloquant CBAC, idéal pour les sites industriels, maintient le portail verrouillé en cas de coupure de courant.

L'opérateur réversible SBW, recommandé pour les résidences collectives, permet une manœuvre manuelle facile lors d'une panne électrique.

L'installation d'ALLIX® est optimisée grâce à plusieurs caractéristiques :

Des inserts facilitant le génie civil

Des gonds réglables pour un ajustement précis

Un pré-câblage réalisé en usine

Des accessoires pré-montés sur la structure

L'intégration harmonieuse d'ALLIX® dans son environnement est assurée par sa compatibilité esthétique avec les gammes de clôtures myMIX® et EXALT®, permettant une cohérence visuelle globale de l'aménagement.

Cette combinaison de design discret, de personnalisation, de performance technique et de facilité d'installation fait du portail pivotant ALLIX® une solution de premier choix pour les projets nécessitant un contrôle d'accès à la fois élégant et fiable, que ce soit dans des contextes industriels ou résidentiels.