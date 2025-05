Poteau AXYLE® : le poteau à clips évolutif et renforçable

1. Dimensions :

Longueurs : de 1,00 m à 3,80 m

Section : 80 x 45 mm



2. Structure :

Poteau à clips

Résistance supplémentaire grâce aux renforts



3. Installation :

À sceller (scellement court ou long)

Sur platine (soudée et à manchon)

Sur platine équerre (soudée et à manchon)

Sur platine décentrée soudée

Pose en redan, en applique, adaptée aux terrains en pente



4. Finition :

Coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Gris 7030, Noir 9005, Blanc 9010

Options : finitions texturées, revêtement "Protect+"



5. Durabilité :

Feuillard en acier galvanisé

Garantie 10 ans anti-corrosion

Fabrication Française



6. Caractéristique spécifique :

Pose à l'avancement avec clips plastiques (pour petits linéaires, démontage/réinstallation faciles)

Clips métalliques pour une fixation inviolable et renforcée