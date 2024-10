Portillon AXIS® 100% occultable : intimité et esthétisme

1. Dimensions :

Hauteurs disponibles : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m

Passages : 1,00 / 1,25 / 1,50 m



2. Structure :

Remplissage : panneau AXIS C grands plis

Mailles : 200 x 55 mm

Diamètre du fil : 5 mm



3. Installation :

Sur platine ou à sceller

Gonds déportés réglables permettant une ouverture à 180°



4. Matériaux :

Acier galvanisé et plastifié polyester



5. Finition :

Coloris standard : Vert 6005, Gris 7016 / 7030 / 7035, Noir 9005, Blanc 9010

Options : 200 coloris RAL, finitions texturées et mates, revêtement "Protect+"



6. Caractéristiques spécifiques :

Occultable (écart minimal entre vantail et poteaux)

Lisse haute en métal pour protéger des picots si non occulté

Changement possible du sens d'ouverture

Portillon prêt à poser

Conforme à la norme EN12604



7. Fermeture :

Gâche en aluminium LOCINOX RAL 9005

Serrure avec système 'Click-It' pour montage rapide

Plaque de propreté en aluminium

Cylindre européen 30 - 30 mm

Paire de poignées béquilles en aluminium



Le portillon AXIS se caractérise par sa facilité d'installation, sa possibilité d'occultation et son harmonie avec les panneaux et portails de la gamme AXIS.