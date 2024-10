Poteau AXIS® : la référence en matière de clôtures sécurisées

1. Structure :

Section demi-ovale de 70 x 100 mm

Muni d'encoches pour la pose du panneau sans accessoire

Gorge dans le flanc pour la pose d'une plaque de soubassement sans accessoire



2. Dimensions :

Longueurs disponibles : de 1,80 m à plus de 2,50 m

Entraxe : 2,54 m pour une largeur de panneau de 2,480 m



3. Résistance :

À la flexion (traction horizontale exercée à 1,00 m du sol) : 130 daN pour les poteaux de 1,80 m à 2,50 m / 170 daN pour les poteaux de plus de 2,50 m



4. Matériau :

Feuillard en acier HLE (Haute Limite Elastique)

Galvanisé à chaud en continu (intérieur et extérieur)

Conforme à la norme EN 10147 (couche de zinc minimum de 20 μ selon norme EN 10143)



5. Finition :

Plastifié Haute Adhérence Polyester

Revêtement global moyen de 100 μ



6. Installation :

Pose à l'avancement

Compatible avec les panneaux AXIS C et AXIS D

Permet la réalisation d'angles avec un seul poteau



7. Accessoires :

Obturateur pour éviter les infiltrations

Compatible avec les plaques de soubassement



8. Hauteur maximale de clôture : 3,00 m



Le poteau AXIS se caractérise par sa facilité d'installation, sa polyvalence et sa compatibilité avec différents types de panneaux et configurations de clôture.